Бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова приговорили в Польше к семи годам лишения свободы. Его обвиняли в работе на ФСБ

Суд в Польше приговорил бывшего координатора «Открытой России» Игоря Рогова к семи годам лишения свободы, а его жену Ирину — к трем годам по делу о шпионаже в пользу РФ, сообщает издание Onet.

Рогова признали виновным в шпионаже и участии в отправке посылки со взрывным устройством, его жену — в пособничестве и подстрекательстве к шпионажу. Суд проходил в закрытом режиме.

По подсчетам издания «Вот так», Рогов выйдет на свободу через пять лет, его жена — через полтора года. Им зачтут время пребывания под арестом.

По версии следствия, в феврале — августе 2022 года Рогов собирал информацию для ФСБ о проживающих в Польше представителях российской оппозиции, а также о людях и организациях, которые им помогают. Собранные данные, считает следствие, он передавал жене, а та пересылала их в Россию.

«Вот так» со ссылкой на обвинительное заключение пишет, что в ходе следствия Рогов сам рассказал о своей работе на ФСБ, которая началась еще до эмиграции. При этом в документе не говорится, что у следствия были улики, указывающие на связь активиста с российской спецслужбой.

Wirtualna Polska сообщала, что после начала войны сотрудники ФСБ угрожали активисту, обещая отправить его отца на войну в Украину. Ирина Рогова, говорилось в документах прокуратуры, знала о сотрудничестве мужа со спецслужбой, но себя виновной в связях с ФСБ не признала.

По второму эпизоду Рогова обвиняют в том, что он вместе с двумя гражданами Украины и одним гражданином России участвовал в отправке посылки со взрывчаткой. Посылку изъяли на складе курьерской службы в Лодзинском воеводстве до того, как она была доставлена адресату.

По информации «Вот так», Рогов, вероятно, участвовал в операции украинской разведки, которая через Польшу, но без ведома польских властей, переправляла в Россию компоненты взрывчатки.

Игорь Рогов в 2017 году был заместителем координатора штаба Алексея Навального в Саранске, а после закрытия штаба работал в «Открытой России».

В 2020 году Рогова и еще одного сотрудника «Открытой России» Артема Важенкова задержали и избили в Минске во время протестов после президентских выборов. Их отпустили через несколько дней.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Рогов получил убежище в Польше. В 2024 году активиста задержали.