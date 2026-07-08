Володин пообещал депутатам досрочные премии и пожаловался на низкие зарплаты

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на закрытой части пленарного заседания выразил недовольство тем, что в СМИ попала информация о досрочных премиях для депутатов. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источник в нижней палате парламента.

«Ведомости» сообщили 7 июля, что в 2026 году депутаты Госдумы получат ежегодные премии досрочно — в начале сентября. Володин объявил им об этом на закрытой части пленарного заседания. Таким образом, парламентарии получат деньги до окончания полномочий восьмого созыва и в разгар избирательной кампании (парламентские выборы в РФ запланированы на 20 сентября — прим. «Медузы).

По словам собеседников газеты, выплаты стали возможны благодаря тому, что в бюджете Госдумы образовались сэкономленные два миллиарда рублей. Премии могут достаться всем депутатам, вне зависимости от фракционной принадлежности, но сумма может быть разной.

На следующий день на другом закрытом заседании Володин пожаловался на то, что эта информация оказалась в СМИ. Из-за этого к нему за комментарием обратились журналисты.

Володин также заявил, что зарплата министров не сопоставима с тем, сколько зарабатывают депутаты, несмотря на равный статус. Поэтому премиями, объявленными накануне, руководство Госдумы пытается компенсировать разницу, добавил источник «Коммерсанта».

Как отмечает издание Faridaily, из-за того, что декларации депутатов больше не публикуются, их официальная зарплата точно не известна. Несколько лет назад в бюджет закладывалась сумма из расчета 650 тысяч рублей в месяц на депутата. Главы комитетов и фракций получают значительные надбавки сверх этой суммы.

Издание называет нынешнее поощрение аналогом депутатских «золотых парашютов», которые появились в 2015 году. Тогда выборы перенесли с декабря на сентябрь, а депутатам, которые не переизберутся, решили сохранить зарплату и льготы до декабря — доплатить за неотработанные месяцы. По подсчетам СМИ, они могли получить около 1,5 миллиона рублей каждый.

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