Украинские военные объявили об ударе по девяти российским танкерам в Азовском море
Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») заявил, что украинские дроны в ночь на 8 июля нанесли удары по девяти российским танкерам в Азовском море.
Кроме того, сообщил Бровди, украинские беспилотники атаковали шесть электроподстанций в аннексированном Крыму.
Всего, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ, за последние 72 часа дроны нанесли удары по 21 российскому судну: 19 танкерам, сухогрузу и парому в Керчи.
На территории Крыма за последние восемь дней, заявил Бровди, были поражены 50 объектов энергетической инфраструктуры.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 июля подтвердил удары дронов по двум танкерам в Таганрогском заливе. Пострадали два человека, сообщил он, с одного из танкеров пришлось эвакуировать экипаж.
Из-за ударов украинских военных по энергетической инфраструктуре населенные пункты Крыма, а также оккупированной части Херсонской области, регулярно остаются без электричества и, зачастую, без водоснабжения.