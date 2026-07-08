Украинские военные объявили об ударе по девяти российским танкерам в Азовском море

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди («Мадяр») заявил, что украинские дроны в ночь на 8 июля нанесли удары по девяти российским танкерам в Азовском море.

Кроме того, сообщил Бровди, украинские беспилотники атаковали шесть электроподстанций в аннексированном Крыму.

Всего, по словам командующего Силами беспилотных систем ВСУ, за последние 72 часа дроны нанесли удары по 21 российскому судну: 19 танкерам, сухогрузу и парому в Керчи.

На территории Крыма за последние восемь дней, заявил Бровди, были поражены 50 объектов энергетической инфраструктуры.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь утром 8 июля подтвердил удары дронов по двум танкерам в Таганрогском заливе. Пострадали два человека, сообщил он, с одного из танкеров пришлось эвакуировать экипаж.

Из-за ударов украинских военных по энергетической инфраструктуре населенные пункты Крыма, а также оккупированной части Херсонской области, регулярно остаются без электричества и, зачастую, без водоснабжения.

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