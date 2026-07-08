Украинские беспилотники нанесли удары по НПЗ в Саратове и Нижнекамске, военному аэродрому в Воронежской области и танкерам в Таганрогском заливе

Украинские военные в ночь на 8 июля вновь нанесли удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, а также атаковали танкеры и военный аэродром.

Так, сообщают Astra и украинский мониторинговый телеграм-канал Exilenova+, в Саратове в результате удара беспилотников возник пожар на НПЗ. Глава региона Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки дронов один человек погиб, несколько человек пострадали. По словам Бусаргина, повреждены объекты гражданской инфраструктуры. Какие именно, он не уточнил.

Также удар был нанесен по промзоне Нижнекамска в Татарстане, где находится предприятие «Нижнекамскнефтехим» и нефтеперерабатывающий комплекс «ТАИФ-НК». Судя по фото и видео очевидцев, в промзоне пожар. Власти Татарстана подтвердили атаку на город, но о последствиях не сообщали.

В Таганрогском заливе в результате атаки украинских беспилотников повреждены два танкера, которые следовали в Ростов-на-Дону, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Танкеры были пустые. Два человека получили легкие ранения. С одного из судов эвакуировали экипаж.

В Воронежской области, пишет Astra, произошел пожар на территории военного аэродрома Борисоглебск. Местные власти подтвердили, что в городе Борисоглебске была объявлена воздушная тревога из-за атаки украинских беспилотников.

Минобороны РФ объявило, что в ночь на 8 июля средства ПВО сбили над регионами России 415 украинских беспилотников.

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