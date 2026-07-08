Суд оставил в силе закон, лишивший 1500 памятников архитектуры (в том числе Электрозавод) охранного статуса

Второй кассационный суд отказал градозащитникам в иске к московской мэрии, в котором они пытались оспорить изменения в законодательстве об охране памятников, пишет «Новая газета».

В конце 2024 года Мосгордума приняла закон «Об объектах культурного наследия», который лишил охранного статуса около 1500 выявленных памятников архитектуры. В их числе оказались Электрозавод, здание госбезопасности на Лубянке, театр «Современник», ансамбль Хитровской площади и другие объекты.

В июне 2025 года представители «Архнадзора» подали в Мосгорсуд иск против мэрии и главы города Сергея Собянина. По мнению градозащитников, новый московский закон противоречит федеральному. Мосгорсуд этот иск не удовлетворил, в кассации решение осталось неизменным.

В середине июня стало известно о планах снести Электрозавод в Москве — уникальный образец промышленной архитектуры начала XX века. В 2025 году, после сильного пожара в здании и выезда практически всех арендаторов, сообщалось, что этот комплекс реконструируют, однако затем появилась информация, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила снос. Это стало возможным в частности потому, что Электрозавод потерял охранный статус выявленного памятника.

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