Холдинг Ксении Собчак сообщил, что мошенники взломали два ее телеграм-канала

Мошенники взломали телеграм-каналы «Кровавая барыня» (1,14 миллиона подписчиков) и «Собчак» (372 тысячи подписчиков), которые входят в холдинг журналистки Ксении Собчак. Об этом сообщают «Осторожно, новости» (еще один канал холдинга).

«Посты, которые выходят там с 14:00, не имеют к нам отношения. Пожалуйста, не переходите ни по каким ссылкам, которые могут там появиться, будьте осторожны с фейковыми сообщениями в каналах. Мы работаем над восстановлением доступа», — говорится в сообщении.

В канале «Собчак» после 14 часов появился пост, в котором от лица Ксении Собчак говорилось, что хакеры выложили в некоем приватном канале ее переписку. К посту были прикреплены «фрагменты» переписок. Сейчас этот пост удален.

В прикрепленных к посту скриншотах якобы Собчак среди прочего обсуждала редакционную политику холдинга, в том числе публикации о топливном кризисе и украинских ударах по России.

Судя по скриншотам, к публикации переписки может быть причастна хакерская группировка BlackMirror.

Медиахолдинг «Осторожно Media», основанный Ксенией Собчак, объединяет несколько проектов, в том числе ютьюб-канал «Осторожно: Собчак», студию подкастов «Осторожно: подкасты!», а также телеграм-каналы, среди которых «Осторожно, новости», «Осторожно: Москвичка» (светская хроника) и личные соцсети Собчак.

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