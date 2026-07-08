Meta разрешила использовать фото из публичных аккаунтов инстаграма для генерации ИИ-изображений

Компания Meta разрешила использовать фото из публичных аккаунтов принадлежащего ей инстаграма для генерации ИИ-изображений.

Такая возможность предусмотрена в новом сервисе компании для генерации и редактирования изображений — Muse Image. Его представили 7 июля. Генератор с помощью ИИ создает изображения по текстовому описанию и редактирует готовые фото.

Для генерации изображений, пишут Wired и Gizmodo, новый сервис позволяет использовать фотографии пользователей инстаграма с публичными профилями.

Такого человека можно тегнуть в запросе и Meta AI использует фотографии профиля для генерации, включая изображения с лицом человека. При этом автор оригинальных изображений даже не получит уведомление о таких генерациях.

Так, автору Gizmodo удалось без спроса создать ИИ-изображения со своими друзьями и даже главой Meta Марком Цукербергом.

В аккаунтах с публичными профилями по умолчанию предусмотрено использование фотографий для генерации изображений. Чтобы запретить использовать фото, пользователь должен сам поменять настройки.

В Meta настаивают, что в Muse Image «встроены механизмы защиты», которые запрещают создавать изображения, нарушающие правила компании.

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