«Хочешь на СВО?» В Екатеринбурге мужчины, назвавшие себя «бывшими бойцами ЧВК Вагнера», напали на журналиста, снимавшего очередь на АЗС

В Екатеринбурге на внештатного корреспондента издания Itʼs My City напали в очереди за бензином на одной из АЗС.

Вечером 7 июля журналист попытался снять очередь на АЗС «Газпромнефть» на проспекте Космонавтов. Двое мужчин из очереди подбежали к корреспонденту, схватили его за одежду и сумку, ударили кулаком в грудь и отобрали мобильный телефон.

Нападавшие утверждали, что они «бывшие бойцы ЧВК Вагнера» и приехали из Белгородской области. «Говорили: „Из-за таких, как ты, постоянно ребята умирают на фронте“. Несколько раз спросили: „Хочешь на ?“», — рассказал журналист.

Напавшие позвонили в полицию, заявив дежурному, что поймали человека, который «снимает заправки для украинцев». Полицейские на АЗС так и не приехали.

По словам журналиста, нападавшие сфотографировали его паспорт, переписали данные, после чего вернули вещи и отпустили.

В России продолжается топливный кризис, причиной которого стали удары украинских беспилотников по российским НПЗ. По всей стране ввели те или иные ограничения на продажу бензина. На заправках выстраиваются длинные очереди. «Медуза» рассказывала о конфликтах, которые возникают в таких очередях.

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