Депутаты одобрили закон, обязывающий детей работающих иностранцев выехать из России в 18 лет, если они не получили собственный трудовой патент
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который ужесточает правила пребывания трудовых мигрантов в России.
Документ вносит изменения в закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Теперь иностранцы, работающие в России, будут обязаны содержать себя и семью на уровне не ниже прожиточного минимума, умноженного на региональный коэффициент.
Если сумма доходов работающего иностранца будет меньше, ему могут не продлить трудовой патент или разрешение на работу. В таком случае он должен будет покинуть страну в течение 15 дней вместе с несовершеннолетними детьми.
Кроме того, законопроект обязывает детей работающих иностранцев, достигших 18 лет, выехать из России в течение 30 дней, если у них нет других оснований для пребывания в стране или они не подали заявление на собственный патент.