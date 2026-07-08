Бывших участников войны привлекут к досмотру фур на въезде в Кемерово

В Кемерово ограничили въезд транзитных фур, теперь в город смогут заезжать большегрузы только с путевыми листами от кемеровских предприятий. Об этом сообщил губернатор Кемеровской области Илья Середюк.

По его словам, проезд транзитных фур создавал экологические и дорожные проблемы, а теперь к ним добавились еще и «риски безопасности — в том числе атак БПЛА».

Губернатор заявил, что обеспечивать порядок и соблюдение нового режима будут сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии, к которым присоединятся члены Ассоциации ветеранов Кузбасса.

«Наши герои вновь доказывают, что и в мирной жизни их опыт и знания могут достойно послужить Отечеству», — добавил он.

Середюк рассказал 7 июля, что Кузбасс готовится к отражению возможных атак беспилотников на фоне удара украинских дронов по Омской области (там беспилотники попали по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу России). По его словам, «защитные меры» реализуются с учетом опыта Омской области.

Служба безопасности Украины в июне 2025 года провела операцию «Паутина» — украинские дроны атаковали военные аэродромы в четырех регионах России. Беспилотники были спрятаны в каркасных домах, которые перевозили пятеро дальнобойщиков (один из них погиб). Четверо водителей арестованы. Их обвиняют в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. Родственники и близкие водителей заявляли, что мужчины не знали о спрятанных беспилотниках. В Украине также говорили, что водители не знали о том, какой на самом деле груз перевозят.

Читайте также

Новая российская элита «Медуза» нашла более тысячи участников войны, уже получивших должности в системе российской власти. Большое исследование

Читайте также

Новая российская элита «Медуза» нашла более тысячи участников войны, уже получивших должности в системе российской власти. Большое исследование