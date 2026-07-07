В столице Сирии Дамаске утром 7 июля произошли два взрыва, пишут AFP, Reuters и «Аль Джазира».

Взрывы произошли неподалеку от отеля Four Seasons, где остановился президент Франции Эммануэль Макрон, приехавший в Сирию с визитом. По данным источника AFP в службах безопасности, одна из бомб была заложена в мусорный бак, а другая — в автомобиль рядом с отелем.

По данным корреспондента «Аль Арабия», кортеж Макрона покинул отель незадолго до взрывов. В Елисейском дворце заявили, что из президентского кортежа взрывов слышно не было. Сейчас Макрон находится в президентском дворце, где проходит встреча лидеров Франции и Сирии.

Reuters отмечает, что Макрон первым из глав стран Евросоюза посещает Сирию после свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года.