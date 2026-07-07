Омский нефтеперерабатывающий завод остановил работу после атаки украинских беспилотников, произошедшей 6 июля, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.

По информации собеседников агентства, в результате удара загорелась и была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-10 (CDU-10), на которую приходится около 38% мощности завода.

Остановлена также еще одна установка АВТ-11 (CDU-11), которая обеспечивает 37% мощности предприятия. Это было сделано из-за повреждения инфраструктуры, обеспечивающей ее работу. Установка может восстановить работу в течение нескольких дней.

С 7 июля, как отмечает Reuters, Омский НПЗ прекратил продажу бензина и дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Омский НПЗ — крупнейший в России по объему перерабатываемой нефти. Он находится в 2500 километрах от границы с Украиной.