Депутаты предложили отправлять срочников на службу в пожарные части МЧС

В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается отправлять солдат, проходящих срочную службу, в воинские подразделения Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России, пишут «Ведомости».

В пояснительной записке к документу говорится, что это позволит снизить «имеющийся некомплект личного состава ФПС».

Кроме того, законопроект предусматривает расширение полномочий воинских подразделений, где будут служить срочники, на населенные пункты и организации. Сейчас они могут действовать только на закрытых и федеральных территориях и особо важных и режимных объектах.

В пояснительной записке говорится, что это нужно в целях защиты граждан и объектов экономики, в том числе в зонах вооруженных конфликтов, «учитывая складывающуюся геополитическую обстановку в мире и потенциальные угрозы со стороны недружественных стран».

Инициативу 22 апреля внесли в нижнюю палату парламента вице-спикеры Госдумы Виктория Абрамченко и Петр Толстой, а также заместители глав комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный и Эрнест Валеев. Первое чтение законопроект еще не прошел, однако, по данным источников «Ведомостей», правительство поддержало его «с учетом доработки».

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