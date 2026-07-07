Бывшего советника Ильи Яшина в Красносельском районе Москвы арестовали по делу о «фейках» про армию

Замоскворецкий суд арестовал бывшего советника главы Красносельского округа Москвы Кирилла Суворова по делу о распространении «фейков» про армию, пишут «Осторожно, новости».

По данным телеграм-канала, обвинение связано с видео в соцсетях. Суворов вел ютьюб-канал с антивоенными выступлениями и стихами.

На сайте московских судов есть карточка дела Суворова К.А., обвиняемого по статье о «фейках» (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). Дело поступило в суд 3 июля, тогда же прошло заседание, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста. Результат не указан.

Кирилл Суворов с 2017 года был муниципальным советником главы Красносельского района Ильи Яшина, а затем пришедшей ему на смену Елены Котеночкиной. Обоих после начала полномасштабной войны осудили по делам о «фейках» про армию — Яшина очно, а Котеночкину, уехавшую к этому моменту из России, заочно. Сам Суворов в 2022 году сложил с себя полномочия.

Летом 2022 года Суворову несколько раз назначали административный арест по делам о возбуждении ненависти, демонстрации нацистской символики, отождествлении действий СССР и нацистской Германии и «дискредитации» армии. Поводом для преследования стали его антивоенные публикации.