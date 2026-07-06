В Иркутской области водитель пытался заправиться вне очереди. Остановить его смог только полицейский, достав оружие

Полицейский был вынужден вмешаться в конфликт в очереди на заправку в Иркутской области и доставать оружие. В соцсетях, пишут «Люди Байкала», разошлось видео, снятое на АЗС в поселке Усть-Ордынский Иркутской области.

Водитель автомобиля Audi Q7 приехал на заправку и встал в начало очереди. Стоявшие в очереди уже пять часов возмутились его поведением. Однако водитель Audi в футболке с гербом России и триколором вставать в конец очереди отказался.

Стоящие в очереди за бензином обратились к сотруднику полиции, дежурившему на заправке. Но и его вмешательство не сразу помогло. Водитель Audi вышел из автомобиля и стал угрожать женщине, снимавшей происходящее, сломать ее телефон, а затем пошел на сотрудника МВД. Полицейский был вынужден достать оружие. Использовать пистолет все-таки не пришлось, водитель Audi вернулся в машину и уехал.

В полиции местным СМИ сказали, что «происшествие на особом контроле». Водителя Audi разыскивают. Его личность уже установлена, это — 36-летний житель Усть-Ордынского Владимир Ботоев. В ориентировке, пишут «Люди Байкала», указано, что на автозаправке Ботоев находился в состоянии алкогольного опьянения.

Обновление. Сотрудники полиции по Иркутской области задержали водителя Audi Q7. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала видео с извинениями задержанного. На него завели уголовное дело по статьям об оскорблении полицейского и применении к нему насилия.

Иркутская область, как и другие регионы России, столкнулась с дефицитом бензина. Из-за топливного кризиса, связанного с ударами украинских беспилотников по крупнейшим российским НПЗ, в России возникла нехватка бензина. Жители России стоят в многочасовых очередях, чтобы заправить автомобили, при этом во многих регионах жесткие ограничения на количество литров, которые можно приобрести за один раз.

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