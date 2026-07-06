Трамп собирается встретиться с Зеленским на саммите НАТО и после этого созвониться с Путиным

Президент США Дональд Трамп собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре, после чего планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным. О планах Трампа сообщили Reuters информированные источники.

Ранее и Зеленский, и Путин созванивались с Трампом, чтобы поздравить с 250-летием независимости США. В ходе разговоров обсуждалось и прекращение войны России с Украиной.

«Есть реальная перспектива завершить эту войну, и решимость Америки будет иметь решающее значение», — сообщил Зеленский после разговора с Трампом.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя разговор Трампа и Путина, в свою очередь заявил, что президент США «подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий и поиску решений по преодолению кризиса».

Саммит НАТО в Анкаре пройдет 7–8 июля.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен прекратить войну России с Украиной. Спецпосланники президента США несколько раз встречались с российскими чиновниками. Ушаков, комментируя телефонный разговор Путина и Трампа, заявил, что спецпосланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву.

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