Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений мэрии Екатеринбурга (Главархитектура) выпустил методические рекомендации по разработке и размещению мемориальных досок на фасадах зданий, пишут «Вечерние ведомости», ознакомившиеся с документом.

В рекомендациях говорится, что на фасадах зданий в городе ведется «несогласованная установка» табличек проекта «Последний адрес», который увековечивает память жертв политических репрессий.

Претензии мэрии заключаются в том, что художественное решение табличек «Последнего адреса» «не является оптимальным для мемориальных досок»:

размер табличек слишком мал и текст на них нечитаем;

таблички устанавливаются сгруппировано, что зачастую приводит к переизбытку дополнительных элементов фасадов и нарушению архитектурного облика зданий;

место размещения табличек не определяется в рамках паспорта фасадов, а их размещение на фасадах «носит случайный характер».

«Вечерние ведомости» отмечают, что эти рекомендации не обязательны к исполнению. Но директор департамента Руслан Габдрахманов распорядился, чтобы ими руководствовались отдел архитектуры и отдел городской среды.

Повлечет ли это какие-либо последствия для уже установленных табличек «Последнего адреса», неизвестно.

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