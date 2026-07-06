Forbes: Минцифры вернулось к идее подтверждать «значимые действия» в интернете через СМС и мессенджер «Макс»

Минцифры РФ вновь пытается закрепить на законодательном уровне требование подтверждать «значимые действия» в интернете через СМС и мессенджер «Макс», пишет российский Forbes.

По данным источников издания в IT-индустрии и в телекоммуникационной отрасли, такая мера включена в третий пакет законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, который находится на рассмотрении в Госдуме.

Закрепить на законодательном уровне подтверждение «значимых действий» через СМС и мессенджер «Макс» уже пытались во втором пакете законопроектов, направленных на борьбу с мошенничеством, но, в итоге от этого отказались.

Тогда, по словам источника Forbes, против выступил весь бизнес, кроме VK, чья «дочка» разрабатывает «Макс», и операторов связи.

В частности, эксперты и представители бизнеса указывали, что в законопроектах не прописано, что именно понимается под «значимыми действиями» в интернете. Список таких действий предполагалось утвердить позднее.

Под определение «значимых действий», например, могли попадать банковские операции. В этом случае кредитные организации несли бы дополнительные затраты на рассылку СМС и сообщений в «Максе». Причем в законопроекте эти способы подтверждения перечислялись через запятую, что можно было трактовать как требование использовать оба одновременно.

Кроме того, эксперты указывали, что такие способы подтверждения не могут считаться надежными. У российских сервисов, сообщил Forbes представитель IT-индустрии, есть собственные, более строгие системы аутентификации, в том числе push-уведомления и внутренние уведомления в приложении.

В Минцифры в ответ на запрос Forbes заявили, что «такая мера не рассматривается». «В настоящее время третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством согласовывается с заинтересованными ведомствами и отраслью. Необходимо отметить, что все инициативы разрабатываются с учетом баланса безопасности и прав пользователей. Они направлены на усиление защиты граждан от мошенников в интернет-среде», — заявили в пресс-службе.

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