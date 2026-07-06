Бывший член «Альтернативы для Германии», уроженец Чечни Ноа Кригер (он же Мурад Дадаев) приехал в Донбасс

Уроженец Чечни и бывший член ультраправой немецкой партии «Альтернатива для Германии» Ноа Кригер (настоящее имя — Мурад Дадаев) заявил, что отправился в зону боевых действий в Украине, чтобы участвовать в войне на стороне России. Такой вывод можно сделать из серии роликов, которые он опубликовал в своем инстаграме, сообщает немецкий телеканал n-tv.

Astra пишет, что Кригер начал публиковать видео, предположительно, с захваченных Россией территорий Украины шесть дней назад.

Судя по опубликованным фотографиям, Кригер находится в Донецкой области. «Важные истории» отмечают, что Кригер посетил Авдеевку. На одном из кадров он стоит недалеко от разрушенного Авдеевского коксохимического завода, на другом — позирует у въездной стелы. На записях его можно заметить в окружении бойцов чеченского батальона «Ахмат».

«Я приехал лично сам, своими глазами увидел то, что показывают по телевизору, и то, о чем молчат в новостях. Я здесь, чтобы убедиться во всем напрямую. Это вам не шутки, братья. Это жестокая реальность, где решается судьба нашей Матушки Руси», — написал Кригер в подписи к одному из видео.

Участвует ли Кригер в боевых действиях, неизвестно.

Мурад Дадаев позиционировал себя в качестве «первого чеченца в немецкой политике», напоминает Deutsche Welle. Он утверждал, что в 2024 году получил гражданство ФРГ по натурализации и сменил фамилию на фамилию своей жены-немки. В том же году он вступил в «Альтернативу для Германии». У него более 400 тысяч подписчиков в инстаграме.

«Важные истории» в своем материале отмечали, что он носит немецкий камуфляж, использует в публикациях девиз с пряжек Вермахта и первую строфу национального гимна, от которой в самой Германии отказались после краха национал-социализма.

Весной 2026 года «Альтернатива для Германии» сообщила, что начала процедуру исключения Кригера из партии после его поездки в Чечню, где он встречался с представителями властей и силовых структур.

Мурад Дадаев — младший брат Сулеймана Дадаева, который, как утверждала полиция Вены, участвовал в убийстве противника Рамзана Кадырова Умара Исраилова в 2009 году.

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