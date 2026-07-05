В центре Москвы полицейские задержали и избили стримера, помахавшего рукой автозаку

Полиция Москвы задержала и избила стримера, который помахал рукой автозаку. Стример Виталий (ник ya__dalbaeb, 120 подписчиков), 3 июля вел прямую трансляцию прогулки с друзьями по Китай-городу на платформе Twitch.

Через две минуты после начала стрима, пишут «Осторожно, новости», он подошел к компании людей, которые предупредили его, что не нужно идти дальше по улице, потому что «его сейчас заберут». Во время диалога мимо проехал автозак, которому Виталий помахал рукой. Из машины выбежал сотрудник полиции и задержал стримера.

По словам Виталия, полицейские несколько раз ударили его, а затем отправили стримера и его друзей в автозак. В автозаке, рассказал стример, один из полицейских бил электрошокером находившихся там людей, среди которых, как указал Виталий, могли быть несовершеннолетние.

Стример рассказал, что в отделе, куда привезли задержанных, его еще как минимум дважды ударили по лицу, и отобрали у него телефон. Стримера отпустили без составления протокола, но телефон не вернули.

«В итоге я свой не нашел телефон. Я хочу сказать то, что мне крупно повезло, что отпустили нас. Я все боялся то, что меня могут что-то подкинуть. Это было самое страшное, этого я боялся больше всего», — цитирует «Медиазона» рассказ стримера.

На следующий день стример с помощью сервисов геолокации нашел, в каком отделении находится его телефон и пришел туда его забрать. По словам Виталия, полицейские не хотели возвращать телефон и угрожали ему проверкой на наркотики, но после долгих уговоров отдали.