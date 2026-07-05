В Словакии референдум об отмене пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо сорвался из-за низкой явки

Референдум об отмене пожизненных выплат премьер-министру Роберту Фицо после его отставки не состоялся из-за низкой явки. Явка избирателей после обработки результатов с 99,5% участков составила 16,1%, сообщает Associated Press.

Для того, чтобы референдум был признан состоявшимся, в нем должны были принять участие не менее 50% жителей страны, внесенных в списки избирателей.

На этот же референдум был вынесен вопрос о возобновлении работы специальной прокуратуры, которая занималась тяжкими преступлениями и коррупцией. Принятое при правительстве Фицо решение упразднить специальную прокуратуру вызвало несколько лет назад массовые протесты в Словакии.

Положение о пожизненной выплате главе правительства после его отставки появилось в Словакии в 2024 году после покушения на Роберта Фицо, в результате которого премьер-министр был тяжело ранен. Предполагается, что бывшие главы правительства Словакии будут до конца жизни ежемесячно получать пенсию, равную зарплате члена парламента. До 2024 года пожизненные выплаты были предусмотрены лишь для бывших президентов Словакии.

На референдум вопрос об отмене пожизненных выплат главам правительства был вынесен после того, как петицию, подготовленную политическими соперниками Фицо, подписали более 350 человек. Всего в Словакии живут 5,4 миллиона человек.

Лишь один из десяти референдумов в истории Словакии был признан состоявшимся — голосование в 2003 году о вступлении страны в ЕС. На остальных референдумах явка была слишком низкой.

Кто такой Роберт Фицо

Европейский премьер, который поддерживает Путина, не хочет помогать Украине и создает проблемы Брюсселю. Виктор Орбан? Не угадали — это лидер Словакии Роберт Фицо Вот его история

Кто такой Роберт Фицо

Европейский премьер, который поддерживает Путина, не хочет помогать Украине и создает проблемы Брюсселю. Виктор Орбан? Не угадали — это лидер Словакии Роберт Фицо Вот его история