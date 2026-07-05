В Нижегородской области на канатной дороге застряли 16 человек. Им пришлось по тросу спускаться из кабинок на землю

В Нижегородской области остановилась канатная дорога, проходящая над Волгой. В остановившихся на высоте кабинках находились 16 человек, в том числе четверо детей, сообщило ГУ МЧС по региону.

Спасатели организовали эвакуацию пассажиров канатной дороги. Судя по распространенному МЧС видео, люди спускались из застрявших на высоте кабинок по тросу.

В сообщении МЧС говорится, что «нештатная ситуация на канатной дороге» возникла из-за непогоды, детали не уточняются.

Нижегородская канатная дорога проходит над Волгой и соединяет Нижний Новгород с городом Бор. Длина дороги - 3661 метр. Она начала перевозить пассажиров в 2012 году.

Местные власти позиционируют канатную дорогу не только как туристическую достопримечательность, но и как вид общественного транспорта, указывая, что она позволяет значительно сэкономить время в пути между Нижним Новгородом и Бором.