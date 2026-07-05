Глава приграничного Грайворонского округа Белгородской области ранен в результате атаки беспилотника

Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков пострадал при атаке беспилотника.

Панков, сообщил оперштаб региона, получил осколочное ранение бедра «в результате детонации БПЛА» в селе Головчино. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средне тяжелое. Главу округа госпитализируют в областную клиническую больницу.

В сообщении оперштаба отмечается, что в результате атаки дрона также был поврежден служебный автомобиль главы округа.

Грайворонский округ граничит с Украиной. Местные власти регулярно сообщают об ударах беспилотников по его территории. Панков, пишет белгородское издание «Пепел», уже четыре раза был ранен с начала большой войны России с Украиной.

Минобороны РФ заявило, что с вечера 4 июля до утра 5 июля средства ПВО сбили 71 украинский беспилотник над территорией России, в том числе над Белогородской областью, а также над аннексированным Крымом и над акваторией Черного моря.

Что думают читатели «Медузы» об ударах беспилотников

«Да, страшно. Но для меня это справедливое возмездие» Украина бьет дронами по Москве и другим городам, где, казалось, должно быть безопасно. Это все-таки меняет отношение россиян к войне? Вот что пишут наши читатели

Что думают читатели «Медузы» об ударах беспилотников

«Да, страшно. Но для меня это справедливое возмездие» Украина бьет дронами по Москве и другим городам, где, казалось, должно быть безопасно. Это все-таки меняет отношение россиян к войне? Вот что пишут наши читатели