Умерла актриса Екатерина Жемчужная. Она снималась в «Вечном зове» и «Кармелите»

Актриса и певица, народная артистка России Екатерина Жемчужная умерла в возрасте 82 лет. О ее смерти сообщили в театре «Ромэн», где выступала Жемчужная.

Михаил Терещенко / ТАСС / Profimedia

Екатерина Жемчужная исполнила множество ролей на сцене, а также более 20 в кино. Среди фильмов, в которых артистка сыграла роли второго плана, — «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Королева Марго», «Табор уходит в небо», а также сериал «Кармелита».

«Она с легкостью создавала и глубоко драматические, и острохарактерные образы, но и в том, и в другом случае была одинаково убедительна и обаятельна», — заявили в театре «Ромэн».