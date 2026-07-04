Экстремальная жара сорвала празднование 250-летия США в нескольких штатах. В Нью-Йорке без света остались несколько тысяч человек

Экстремальная жара, охватившая центральную и восточную часть США, сорвала празднования Дня независимости страны, сообщает Reuters. Власти Вашингтона и других городов страны были вынуждены отменить или отложить десятки парадов, концертов и запуск фейерверков.

Так, 3 июля в Вашингтоне на время закрыли Большую американскую государственную ярмарку на Национальной аллее, когда воздух прогрелся до 38 градусов Цельсия. Как отмечает агентство, эта ярмарка — одно из ключевых событий программы президента Дональда Трампа, посвященной празднованию 250-летия США.

Вечером того же дня организаторы ежегодного парада в честь Дня независимости объявили об отмене мероприятия из соображений безопасности. Парад должен был начаться в субботу, 4 июля, в 10:30 по местному времени, но Национальная метеорологическая служба прогнозировала, что температура воздуха к этому моменту достигнет 46 градусов.

Экстремальная жара и массовое использование кондиционеров перегрузили энергосистему США. PJM, крупнейший оператор электросетей США, обслуживающий около 67 миллионов человек в Средне-Атлантических штатах, на юге страны и в Вашингтоне, призвала потребителей использовать меньше электроэнергии.

В Нью-Йорке компания Con Edison сообщила, что к вечеру 3 июля около 17 тысяч потребителей оставались без электроснабжения. Компания также призвала жителей Нью-Йорка и округа Уэстчестер по возможности экономить электроэнергию.

Причиной жары называют «тепловой купол», который накрыл центральную и восточную часть США.

4 июля США ежегодно отмечают День независимости страны. Это один из главных праздников страны. В этом году отмечается 250‑я годовщина независимости США. Как пишут западные издания, празднования пришлись на то время, когда в стране как никогда сильна политическая поляризация. Президент США Дональд Трамп накануне Дня независимости выступил у подножия и заявил о «возрождении коммунистической угрозы».