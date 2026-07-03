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ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибла женщина, в городе перебои с водой и электричеством

Источник: Оперштаб Белгородской области

Украина утром 3 июля нанесла ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщили в областном оперштабе. 

В Белгороде в результате удара погибла местная жительница. Мэр города Валентин Демидов уточнил, что женщина получила осколочные ранения, находясь в машине. Она умерла до приезда скорой. 

По данным оперштаба, на территории инфраструктурного объекта произошел пожар. Кроме того, нанесены «серьезные повреждения» объектам энергетической инфраструктуры. 

В нескольких муниципалитетах есть перебои с подачей электроэнергии и воды.

Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что под удар попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ГТ ТЭЦ «Энерго» на улице Мичурина.