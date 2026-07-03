ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. Погибла женщина, в городе перебои с водой и электричеством
Источник: Оперштаб Белгородской области
Украина утром 3 июля нанесла ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу, сообщили в областном оперштабе.
В Белгороде в результате удара погибла местная жительница. Мэр города Валентин Демидов уточнил, что женщина получила осколочные ранения, находясь в машине. Она умерла до приезда скорой.
По данным оперштаба, на территории инфраструктурного объекта произошел пожар. Кроме того, нанесены «серьезные повреждения» объектам энергетической инфраструктуры.
В нескольких муниципалитетах есть перебои с подачей электроэнергии и воды.
Телеграм-канал «Пепел» утверждает, что под удар попали электроподстанция «Южная» на улице Губкина и электроподстанция на территории ГТ ТЭЦ «Энерго» на улице Мичурина.