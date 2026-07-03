ВОЗ объявила, что вспышка хантавируса завершилась

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» завершена.

Последний пассажир судна, контактировавший с заболевшими, завершил карантин, получил отрицательный результат теста на вирус и вернулся домой.

Новых случаев заболевания не было зарегистрировано с 25 мая.

Вспышка хантавирусной инфекции произошла на борту лайнера «Хондиус» во время круиза по Атлантическому океану в апреле-мае 2026 года. 11 апреля, через 10 дней после выхода судна из порта в Аргентине, умер гражданин Нидерландов. Впоследствии умерла его жена, а также пассажирка из Германии. В момент отбытия из Аргентины на «Хондиусе» находились 175 человек. 34 человека покинули лайнер в конце апреля, когда еще не было известно, что именно происходит на борту. Позже у некоторых из них тоже обнаружили хантавирус. Остальные прибыли в Тенерифе, откуда их эвакуировали в родные страны для прохождения карантина. На борту лайнера находились люди более чем из 20 стран.

Причиной вспышки стал вирус Андес, один из самых опасных представителей хантавирусов. Только он передается от человека к человеку, но для этого нужен продолжительный близкий контакт.

В результате вспышки заразились 13 человек, трое умерли.

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