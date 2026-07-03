В Курской области взорвали машину с чиновниками администрации Рыльского района

В центре города Рыльск в Курской области на мине подорвался автомобиль с сотрудниками администрации Рыльского района, сообщил глава региона Александр Хинштейн.

По его словам, взрывное устройство сработало дистанционно. Глава района Владимир Ковальчук получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. У директора управления хозяйственного обслуживания района Сергея Беседина, находившегося за рулем машины, непроникающее ранение живота, осколками повреждено бедро.

Хинштейн также сообщил, что еще двое сотрудников сотрудников администрации, которые стояли на крыльце здания рядом, получили травмы от взрывной волны.

Кто подорвал машину, губернатор не уточнил.