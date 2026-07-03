Новый «иноагент» — литературный критик Галина Юзефович
Источник: Министерство юстиции РФ
Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».
В перечень попали:
- литературный критик Галина Юзефович,
- сотрудница «Школы гражданского просвещения» Инна Березкина,
- журналистка Екатерина Алалыкина (Аренина),
- видеопроект «Ромб».
Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную» информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны.