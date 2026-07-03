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Новый «иноагент» — литературный критик Галина Юзефович

Источник: Министерство юстиции РФ

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В перечень попали:

  • литературный критик Галина Юзефович,
  • сотрудница «Школы гражданского просвещения» Инна Березкина,
  • журналистка Екатерина Алалыкина (Аренина),
  • видеопроект «Ромб».

Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную» информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны. 