Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов».

В перечень попали:

литературный критик Галина Юзефович,

сотрудница «Школы гражданского просвещения» Инна Березкина,

журналистка Екатерина Алалыкина (Аренина),

видеопроект «Ромб».

Министерство утверждает, что новые участники списка распространяли материалы «иноагентов» и «недостоверную» информацию о политике российских властей, а также выступали против российско-украинской войны.