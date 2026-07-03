На рэпера Птаху завели дело о пропаганде наркотиков
Источник: Осторожно, новости
В Никулинский суд Москвы поступил административный протокол на рэпера Птаху (настоящее имя — Давид Нуриев) по статье о пропаганде наркотиков, обратили внимание «Осторожно, новости».
Что стало поводом для протокола, неизвестно. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Суд рассмотрит дело рэпера 16 июля.
С марта 2026 года в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки; она должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.