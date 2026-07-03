На рэпера Птаху завели дело о пропаганде наркотиков

В Никулинский суд Москвы поступил административный протокол на рэпера (настоящее имя — Давид Нуриев) по статье о пропаганде наркотиков, обратили внимание «Осторожно, новости».

Что стало поводом для протокола, неизвестно. Ему грозит штраф до 30 тысяч рублей. Суд рассмотрит дело рэпера 16 июля.

С марта 2026 года в России вступили в силу поправки в закон о запрете пропаганды наркотиков. Они запрещают упоминания наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки; она должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года.

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Еще об этих поправках

С 1 марта онлайн-кинотеатры не могут показывать «дискредитирующий» традиционные ценности контент, а музыканты — петь о наркотиках Но вы вряд ли что-то заметите — цензура с нами уже давно