Британские политики потребовали убрать мультсериал «Маша и Медведь» со стриминговых сервисов

Группа политиков написала открытое письмо министру культуры Великобритании Лизе Нанди, потребовав убрать со стриминговых сервисов российский мультсериал «Маша и Медведь».

Письмо, пишет «Русская служба Би-би-си», подписали 50 депутатов парламента от шести партий — среди них есть лейбористы, консерваторы, либерал-демократы, зеленые, члены Шотландской национальной партии и валлийской Plaid Cymru.

Мультсериал, утверждают они, представляет собой пропаганду, причем «не очень тонкую». Недовольство депутатов вызвал один из эпизодов, в котором Маша, пытаясь охранять огород Медведя, надевает сначала фуражку с синим околышем и красной звездой (похожую на ту, которую носили сотрудники НКВД), а затем — шлем танкиста.

Британские депутаты напомнили министру культуры, что НКВД был повинен в массовых депортациях, казнях и преследованиях десятков миллионов жителей СССР. По их мнению, мультсериал «активно нормализует советскую военную эстетику для глобальной юной аудитории».

Авторы открытого письма указали, что «Машу и Медведя» ранее критиковали власти других европейских стран. Так, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна недавно назвал мультсериал «частью кремлевской мягкой силы, внедряющей прокремлевские, милитаристские образы в развлекательный детский контент, нормализуя при этом российскую агрессию и имперские амбиции».

В Великобритании «Машу и Медведя» показывают Netflix и стриминговый сервис ITVX, принадлежащий британскому вещателю ITV. «У британских родителей есть право рассчитывать на то, что контент, идущий к их детям через лицензированные платформы, был должным образом проверен, особенно в тех случаях, когда наши союзники выдвигали обоснованные подозрения в части государственной пропаганды», — подчеркнули авторы письма.

Студия Animaccord, выпускающая «Машу и Медведя» обвинения в распространении российской пропаганды отвергает. Представители студии подчеркнули, что Animaccord с 2025 года окончательно ушла из РФ, а при производстве мультсериала не задействовано какое-либо российское государственное финансирование.

Сериал «Маша и Медведь» выходит с 2009 года. На настоящий момент снято семь сезонов сериала, последний из них вышел в 2025 году. Сериал, помимо Netflix, показывали телеканалы и стриминговые сервисы в США, Канаде, Германии, Греции, Франции и других странах.