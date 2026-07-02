WSJ: SpaceX показала инвесторам прототип ИИ-гаджета

SpaceX Илона Маска создала прототип устройства, предназначенного для взаимодействия людей с искусственным интеллектом. Компания продемонстрировала его инвесторам незадолго до недавнего IPO, сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники.

Собеседники издания отмечают, что устройство отличается изящным дизайном и похоже на смартфон. Прототип тоньше айфона, но не уточняется, какая именно модель имеется в виду. Устройство будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon. Некоторые источники уточняют, что для него создадут собственную операционную систему.

В SpaceX рассчитывают, что устройство изменит способ взаимодействия человека с ИИ. При этом не уточняется, как именно оно будет работать и что конкретно с его помощью можно будет делать.

По данным WSJ, пока этот проект находится на ранней стадии разработки. На текущий момент неясно, будет ли оно вообще выпущено в продажу. Представители SpaceX пока не прокомментировали информацию, которую узнали журналисты.

SpaceX занимается не только разработкой аэрокосмической техники. Ей также принадлежит компания xAI, которая разрабатывает чат-бот с искусственным интеллектом под названием Grok.

Ранее Илон Маск рассматривал возможность создания собственного смартфона, так как был недоволен политикой Apple в отношении сторонних приложений. Позже бизнесмен сообщил, что отказался от подобных планов.

За последние два года в продажу вышло несколько ИИ-устройств, которые должны были заменить собой смартфоны или же упростить взаимодействие пользователей с ИИ-ассистентами. Ни одно из них не стало успешным.

Сейчас схожий ИИ-гаджет разрабатывает OpenAI — вместе с бывшим главным дизайнером Apple Джони Айвом. Пока неизвестно, когда оно поступит в продажу.

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