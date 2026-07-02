Суд в России заочно арестовал автора «Медузы» Асю Зольникову по делу об участии в деятельности «нежелательной» организации

Тушинский районный суд Москвы заочно арестовал журналистку и автора «Медузы» Асю Зольникову по делу об участии в деятельности «нежелательной» организации (часть 1 статьи 284.1 УК), обратила внимание «Медиазона».

Об уголовном деле против Зольниковой ранее не сообщалось. В мае суд санкционировал обыск у матери журналистки. По словам Зольниковой, его провели 8 июня.

Я была к этому готова, с первых дней получала всю возможную юридическую и моральную поддержку — это хорошая часть истории. Плохая часть — ну, понятно: еще более маргинальный статус, меньше свободы передвижений и так далее. Не очень большая плата за возможность и дальше заниматься независимой журналистикой в 2026 году. Работать я, конечно же, продолжу под своим именем.

В июне 2024 года на Зольникову составили протокол по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (20.33 КоАП). Позже ее оштрафовали на 12 тысяч рублей. По словам защитника журналистки, поводом стала ее статья на «Медузе», где она описывает, как войны последних лет изменили облик городов по всему миру.

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