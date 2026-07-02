Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и беспилотниками. Погибли не менее 10 человек, пострадали более 50

Российские войска в ночь на 2 июля атаковали Киев баллистическими ракетами и беспилотниками.

По последним данным мэра столицы Украины Виталия Кличко, в результате атаки погибли 10 человек. Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщает, что погибли 11 человек и пострадали более 30.

Повреждения и разрушения есть более чем в 30 локациях во всех районах Киева, сообщил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, в результате атаки пострадали 56 человек, в том числе два ребенка.

В Дарницком районе частично разрушен пятиэтажный жилой дом, а также есть разрушения с первого по шестой этажи в жилой девятиэтажке. В Деснянском районе разрушения в девятиэтажном жилом доме, там заблокированы люди. В Шевченковском районе в результате падения обломков загорелся рынок. В Святошинском районе пожар начался в частном доме.

В Минобороны России заявили, что российские вооруженные силы нанесли удар по Киеву «высокоточным оружием большой дальности» в ответ на «террористические атаки» на гражданскую инфраструктуру. В военном ведомстве утверждают, что в результате удара поражены предприятия военной промышленности и объекты топливно-энергетического комплекса в Киеве и области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.