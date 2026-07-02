Международную Букеровскую премию переименуют в честь миллиардера из Вологды Игоря Бухмана

Международная Букеровская премия станет именоваться Международная Букеровская премия имени Бухмана в честь российского миллиардера Игоря Бухмана, сообщается на сайте премии.

Фамилию бизнесмена добавили в название, после того как его благотворительная организация Bukhman Philanthropies пообещала финансировать премию в течение следующих десяти лет. Призовой фонд для победителя увеличили вдвое — с 50 до 100 тысяч фунтов.

Международная Букеровская премия присуждается за художественное произведение, написанное не на английском языке, но переведенное на него и изданное в Великобритании или Ирландии. Награда вручается с 2004 года.

Состояние Игоря Бухмана — 13,6 миллиарда долларов. Он является (вместе с братом Дмитрием) сооснователем игрового гиганта Playrix. Братья начинали бизнес в Вологде, но с середины десятых годов штаб-квартира Playrix находится в Ирландии. После начала войны компания прекратила деятельность в России.

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