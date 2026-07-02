Александр Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталс» до 2027 года

Американский хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталс» продлил контракт с капитаном команды, российским нападающим Александром Овечкиным еще на один сезон.

«Я вернулся! Спасибо всем за то, что дали мне и моей семье время принять это решение», — заявил 40-летний форвард «Вашингтон Кэпиталс».

Согласно контракту, Овечкин получит зарплату в размере одного миллиона долларов, бонус за сыгранные матчи (10 игр) в размере 4,75 миллиона и подписной бонус в размере 3,25 миллиона долларов. Среднегодовая зарплата по контракту составит 4,25 миллиона долларов.

Овечкин стал свободным агентом 1 июля, его контракт с «Вашингтоном» истек. Хоккеист говорил, что летом примет решение о дальнейшей карьере.

Александр Овечкин — лидер по голам в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю лиги, на его счету 929 шайб. Российский хоккеист поднялся на первое место в списке снайперов в апреле 2025 года, обогнав Уэйна Гретцки, на счету которого было 894 гола. Рекорд Гретцки держался более 25 лет.

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