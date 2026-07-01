Выпускники школы в прифронтовой Белгородской области пришли на празднование окончания учебы с лентами «Выжившие 2026»

В Белгородской области в селе Гарбузово выпускники школы пришли на празднование окончания учебы с лентами, на которых вместо «Выпускники 2026» было написано «Выжившие 2026». Фотографии с праздника опубликованы на странице Гарбузовской администрации во «ВКонтакте». На них обратило внимание издание «Подъем».

В Гарбузовской территориальной администрации заявили, что не причастны к этой идее и переадресовали вопрос к директору школы.

Директор школы Владимир Ржевский рассказал «Подъему», что ленты с такой надписью придумали сами выпускники, а педагоги их поддержали. По его словам, ленты «символизировали исключительно только школьные будни и никакого другого смысла не несли».

«Ребята выбрали нестандартный, шуточный дизайн. Вместо классической надписи „Выпускник 2026“ на лентах было написано „Выжившие 2026“. Инициатива исходила от детей, так как у них хорошо развито чувство юмора и все ребята креативные. Данную идею поддержал педагог, который вел подготовку к выпускному. <…> Наша школа малокомплектная. Ученикам приходится отвечать по предметам ежедневно, вызывая к доске по несколько раз за урок. Кроме того, за прошедший учебный год было проведено множество конкурсов, соревнований и олимпиад», — заявил директор, добавив, что несмотря на высокую загрузку, ученики «успешно справились с задачами и добились отличных результатов».

Судя по фотографиям с выпускного, в церемонии участвовали ученики младших классов в масках Владимира Путина, Шамана и Олега Газманова.