Один из основателей и солист американской диско-группы Village People Виктор Уиллис умер в возрасте 74 лет. Об этом сообщается в соцсетях группы.

«С глубокой скорбью сообщаем о смерти Виктора Уиллиса, солиста группы Village People. Виктор умер во вторник, 30 июня 2026 года, после непродолжительной, но агрессивной болезни», — говорится в сообщении.

Другие подробности не приводятся.

Группа Village People была основана в 1977 году Уиллисом вместе с продюсерами Жаком Морали и Анри Белоло. Уиллис был вокалистом и соавтором главных хитов группы, среди которых «Y.M.C.A.», «Go West» (наиболее известна в исполнении Pet Shop Boys) и «In The Navy».

Виктор Уиллис, 1979 год Paul Natkin / Getty Images

Он покинул группу в 1980 году и много лет боролся в суде за авторские права на песни группы. В 2017 году Уиллис вернулся в группу.

Village People — YMCA (OFFICIAL Music Video 1978) Village People

Песню «Y.M.C.A.» использовал в своих предвыборных кампаниях Дональд Трамп. В 2020 году Уиллис рассказывал, что не поддерживает Трампа, но из-за американского законодательства не может запретить использование песни. Однако в 2025 году, как отмечает BBC News, Уиллис удивил поклонников, согласившись вместе с группой выступить на митинге Трампа перед инаугурацией. «Мы знаем, что это не обрадует некоторых из вас, однако мы считаем, что музыку следует исполнять независимо от политики. Наша песня „Y.M.C.A.“ — это всемирный гимн, который, как мы надеемся, поможет объединить страну после бурной и разделяемой избирательной кампании, в ходе которой наш кандидат потерпел поражение», — заявлял музыкант.

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