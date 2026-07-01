Украинские беспилотники атаковали Пензу. Телеграм-каналы пишут, что под удар попал завод «Маяк»

В Пензенской области утром 1 июля силы ПВО сбили украинский беспилотник, его обломки повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

По его словам, пострадавших в результате атаки нет.

Спустя час Мельниченко написал, что на территории области объявлена воздушная тревога. О последствиях этой атаки пока неизвестно.

Украинские телеграм-каналы пишут, что в Пензе атакован завод «Маяк». Телеграм-канал Supernova+ утверждает, что это оборонное предприятие, которое специализируется на производстве радиоэлектронной аппаратуры, приборов управления, систем связи и продукции военного назначения. На сайте завода с таким названием в Пензе говорится, что это старейшее предприятие России по производству бумаги и картона.

Также украинские телеграм-каналы пишут о задымлении в районе Пензенского научно-исследовательского института электронно-механических приборов. Это предприятие специализируется на разработке и выпуске резисторов и цифро-аналоговых преобразователей.