Погиб актер Александр Высоковский. Он сыграл Макса в «Бригаде»

Российский актер Александр Высоковский погиб в результате несчастного случая. Ему было 62 года.

Александр Высоковский в сериале «Бригада» «Мосфильм»

В Следственном комитете сообщили, что обнаружили в реке Оке в Подмосковье тело мужчины, который днем ранее пропал в районе Пущинской косы. Агентству ТАСС подтвердили в правоохранительных органах, что речь идет о Высоковском.

Телеграм-канал Baza пишет, что 30 июня актер отправился на рыбалку вместе с сыном. В какой-то момент Высоковский ушел вниз по течению и не вернулся. Его сын пришел домой один. О пропаже актера сообщила его жена, после чего в район происшествия отправились спасатели.

За свою карьеру Александр Высоковский сыграл более чем в 25 российских фильмах и сериалах. Большинству зрителей он известен в первую очередь по роли Макса в сериале «Бригада». Высоковский также сыграл одну из эпизодических ролей в фильме «Бумер». Он также работал в качестве режиссера и сценариста.