Люберцы и Котельники остались без электричества — из-за пожара на подстанции
Источник: msk1
В подмосковных Люберцах и Котельниках утром 1 июля начались перебои с подачей электричества.
Глава городского округа Котельники Михаил Соболев сообщил, что авария произошла на подстанции «Россети Московский регион», из-за этого в некоторых районах нет электричества.
В администрации Люберец также сообщили об отключениях электроэнергии. Власти заявили, что специалисты «Россетей» выясняют причины произошедшего.
СМИ и телеграм-каналы публикуют видео пожара в Люберцах. Astra пишет, что там горит электроподстанция.
В «Россети Московский регион» заявили, что перебои с электричеством связаны с «технологическим нарушением на подстанции».