В подмосковных Люберцах и Котельниках утром 1 июля начались перебои с подачей электричества.

Глава городского округа Котельники Михаил Соболев сообщил, что авария произошла на подстанции «Россети Московский регион», из-за этого в некоторых районах нет электричества.

В администрации Люберец также сообщили об отключениях электроэнергии. Власти заявили, что специалисты «Россетей» выясняют причины произошедшего.

СМИ и телеграм-каналы публикуют видео пожара в Люберцах. Astra пишет, что там горит электроподстанция.

В «Россети Московский регион» заявили, что перебои с электричеством связаны с «технологическим нарушением на подстанции».