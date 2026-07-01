ФБК нашел у семьи Сергея Иванова (он умер на прошлой неделе) недвижимость на 4,2 миллиарда рублей

Семье бывшего министра обороны РФ Сергея Иванова, который умер 26 июня, принадлежит несколько объектов недвижимости общей стоимостью 4,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в новом видеоролике Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Самому Сергею Иванову принадлежал дом площадью 2700 квадратных метров, который стоит на участке больше гектара. Он расположен в Подмосковье в деревне Жуковка на Рублево-Успенском шоссе. По данным ФБК, эта недвижимость стоит более двух миллиардов рублей.

Также в ролике упоминается квартира площадью 926 квадратных метров в жилом комплексе W Residences в Дубае. Ее купила жена Сергея Иванова-младшего, сына бывшего министра, в феврале 2023 года — «в разгар войны и затягивания поясов», подчеркивает ФБК. Такая квартира стоит 480 миллионов рублей.

Среди других объектов недвижимости, принадлежащих Иванову и его семье, упоминаются квартиры в Москве (их количество, равно как и стоимость, не уточняется), а также участок земли у моря в Калининграде. При этом, согласно декларациям бывшего министра, официально он зарабатывал всего чуть больше миллиона рублей в месяц.

Сергей Иванов умер 26 июня в возрасте 73 лет. В разные годы он занимал должности вице-премьера и первого вице-премьера правительства, министра обороны, секретаря Совбеза РФ и руководителя администрации президента. В 2007 году Иванов считался одним из кандидатов на пост преемника Владимира Путина, но в итоге проиграл эту борьбу Дмитрию Медведеву.

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