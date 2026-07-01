Банки в Евразийском союзе начали брать комиссию за прием наличных рублей

Банки в странах Евразийского экономического союза ( ) с июня начали ужесточать условия внесения наличных российских рублей, пишет РБК.

Как минимум белорусских банков ввели комиссию в размере 2-5% за внесение наличных рублей на текущие счета. Казахстанский банк «Центркредит» ввел комиссию в 5% за прием наличных рублей через кассы, терминалы и банкоматы для нерезидентов.

В Кыргызстане «Экоисламикбанк» установил комиссию в 5% за внесение наличных рублей и за осуществление переводов по SWIFT. Кроме того, некоторые армянские банки приостановили операции с наличными российскими рублями, в том числе их внесение на счета.

Введение комиссий произошло на фоне резкого роста притока наличности из России. Собеседник РБК связали это с ужесточением контроля за крупными операциями в РФ.

В конце марта Владимир Путин подписал указ, который запретил физическим лицам вывозить из России в страны ЕАЭС наличные рубли в сумме, превышающей эквивалент 100 тысяч долларов. Для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц запрет действует вне зависимости от суммы. Исключением будет считаться вывоз наличных рублей через международные аэропорты РФ.

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