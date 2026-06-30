Верховный суд США подтвердил право на гражданство по рождению

Верховный суд США подтвердил решение нижестоящего суда, заблокировавшего указ президента США Дональда Трампа, который пытался ограничить возможность получить гражданство по праву рождения, сообщает Reuters 30 июня.

Эта инициатива Трампа предписывала ведомствам не признавать гражданство детей, родившихся в США, если ни один из родителей не является гражданином или постоянным резидентом страны (обладателем грин-карты).

Против соответствующего указа выступили шесть судей Верховного суда, а за — трое.

Трамп подписал этот документ одним из первых после возвращения в Белый дом в январе 2025 года.

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