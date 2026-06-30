За первые шесть месяцев 2026 года количество мобильных устройств в России, зараженных вирусами, увеличилось на 70%, год к году, сообщает «Коммерсант», ссылаясь на систему мониторинга киберугроз «Мегафона». Речь идет прежде всего об устройствах на системе Android.

По данным экспертов, одной из главных угроз остается банковский Android-троян Mamont — в прошлом году на него приходилось 10-12% всех выявленных заражений, в нынешнем году — уже 15%. После заражения устройства Mamont получает доступ к обработке СМС-уведомлений, а также платежной и личной информации.

В компании F6 (разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью) рассказали, что активные кампании с использованием этого трояна проводятся с 2023 года. Примерно 1,5% всех Android-устройств в России (около 1,5 миллиона) скомпрометированы этим вирусом.

Управляющий директор AppSec Solutions Антон Башарин заявил, что рост активности злоумышленников, в том числе с использованием Mamont, связан с тем, что из-за недоступности приложений в официальных магазинах установка APK-файлов из сторонних источников стала для пользователей нормой.

«Пользователь регулярно ставит APK-файлы из ссылок в мессенджерах и поисковиках. Этим пользуются злоумышленники, создавая поддельный „банк“ или „обновление приложения“», — рассказал он. Еще одним фактором стал интерес к ИИ-сервисам, под видом которых распространяются трояны.

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