Таксисты в российских регионах стали реже выходить на линию из-за топливного кризиса

В некоторых российских регионах, где есть дефицит бензина, водители такси стали реже выходить на линию, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

О каких именно регионах идет речь, в материале не уточняется.

Член правления Национальной ассоциации таксопарков Сергей Привалов рассказал, что водители стали реже выходить на линию, стараются не брать дальние маршруты и заказы в центр города, так как высок риск остаться без топлива. Представители таксопарков называют разные данные об оттоке водителей из отрасли за последнее время — от 5-10% до 20%.

В сервисе заказа такси подтвердили, что в ряде регионов активных водителей на линии становится меньше. В «Яндекс Такси» (крупнейший в РФ агрегатор такси) от комментариев отказались.

«Коммерсант» отмечает, что отток водителей заметен и по динамике трат россиян. По подсчетам сервиса «Сбер Индекс», на неделе с 22 по 28 июня траты россиян на такси, каршеринг и аренду автомобилей снизились на 3% при общем росте трат на все категории товаров и услуг на 7,9%.

Топливный кризис в России продолжается уже больше месяца. Различные ограничения на продажу бензина вводят все больше российских регионов.

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