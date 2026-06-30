Россия закрыла семь железнодорожных погранпунктов на границе с Финляндией, Латвией и Эстонией

Правительство России с 1 июля временно закроет несколько железнодорожных пунктов пропуска на границе с Финляндией, Эстонией и Латвией.

Согласно распоряжению правительства, со среды остановят «движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов» через следующие погранпереходы:

Выборг и Светогорск в Ленинградской области (граница с Финляндией);

Вяртсиля и Люття в Карелии (граница с Финляндией);

Санкт-Петербург-Финляндский (граница с Финляндией);

Печоры-Псковские в Псковской области (граница с Эстонией;

Пыталово в Псковской области (граница с Латвией).

МИД России должен уведомить власти Финляндии, Эстонии и Латвии об этом решении.

Почему власти решили закрыть эти погранпереходы, не сообщается. Сроки ограничений также не уточняются.

При этом последние два года работали только переходы в Печорах и Пыталово. Граница с Финляндией закрыта по решению финских властей.