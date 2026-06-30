Курс иены опустился до минимума за 40 лет

Курс японской валюты опустился до минимума с 1986 года — до 162,41 иены за доллар. Курс иены, пишет Reuters, снижается четвертый квартал подряд.

Решение Банка Японии повысить ставки до 1% — максимума с 1995 года, не остановило снижение курса. На курс японской валюты, в числе прочего, повлияла война США и Израиля с Ираном, из-за которой были нарушены поставки энергоносителей.

Аналитики, опрошенные Reuters, считают, что японский Центробанк в ближайшее время будет вынужден прибегнуть к валютным интервенциям, чтобы поддержать курс иены.

Низкий курс национальной валюты выгоден для экспортеров, но повышает стоимость импорта. Экономика Японии в значительной степени ориентирована на экспорт, но при этом страна почти полностью зависит от импортных энергоносителей.