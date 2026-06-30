Большой адронный коллайдер остановили на четыре года

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) объявил о плановой остановке Большого адронного коллайдера (БАК) на четыре года.

За этот период, который в ЦЕРН называют Long Shutdown 3 (LS3), планируется провести техническое обслуживание и модернизацию коллайдера. Цель работ — превращение БАК в модернизированный ускоритель высокой светимости HiLumi LHC.

Обновленный коллайдер по сравнению с первоначальной конструкцией сможет производить в 10 раз больше столкновений в секунду, что, как рассчитывают ученые, позволит значительно расширить возможность исследования фундаментальных законов природы.

Большой адронный коллайдер регулярно останавливали для технического обслуживания и модернизации. Однако во время Long Shutdown 3, как подчеркивают в ЦЕРН, предполагается провести самую масштабную модернизацию коллайдера с начала его работы в 2008 году.

В числе прочего, сообщил CERN, обновленный Большой адронный коллайдер позволит более точно изучить бозон Хиггса, существование которого было подтверждено с помощью БАК в 2012 году.

Главной задачей БАК останется поиск Новой физики — явлений, выходящих за рамки Стандартной модели. «Медуза» подробно писала об этом.

Зачем вообще нужен БАК

Ученые как никогда близки к открытию Новой физики. Она изменит представления об устройстве микромира (и Вселенной) Хотите приблизиться к важнейшему открытию века? Предупреждаем: легко не будет

Зачем вообще нужен БАК

Ученые как никогда близки к открытию Новой физики. Она изменит представления об устройстве микромира (и Вселенной) Хотите приблизиться к важнейшему открытию века? Предупреждаем: легко не будет