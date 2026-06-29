Во «ВКонтакте» нашли рекламу службы по контракту, для которой использовали изображение Алексея Навального

В соцсети «ВКонтакте» обнаружили рекламный пост службы по контракту в российской армии, в котором использовалось сгенерированное ИИ изображение политика Алексея Навального. Первым на него обратил внимание Олег Кашин.

Пост был опубликован еще 4 апреля в паблике «Контракт на . Калининград», на который подписаны два человека. Вместе с этим постом появились еще около 40 публикаций с рекламой службы по контракту. Заключать контракт предлагала некая организация «Родина героев» с сайтом rodina-geroev.com.

На сайте в разделе контактная информация указано, что «Родина героев» расположена по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112 — там находится правительство Ростовской области и прочие госструктуры. В качестве контактного номера указан мобильный телефон. На сайте сообщается, что «контракт на СВО» могут оформить люди до 64 лет «с любым опытом», ограниченно годные к военной службе, с судимостью и наличием долгов, которые «Родина героев» обещает помочь заморозить и списать.

У «Родины героев» есть еще как минимум один сайт — kontrakt-svo2025.ru. Там в разделе «Контакты» указан такой же адрес: Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 112, но с другим контактным номером мобильного телефона. Дизайн и текстовое наполнение сайтов отличаются.

Никаких иных контактных данных на сайте kontrakt-svo2025.ru нет. На сайте rodina-geroev.com, помимо адреса и телефона, опубликованы и , связанные с Александром Чернышовым из Ростовской области. Основным видом деятельности у этого предпринимателя указано агентство по подбору персонала.

В Ростовской области есть АНО «Родина героев», но оно зарегистрировано в городе Аксай предпринимательницей с другим ОГРНИП и ИНН.

Журналисты польского издания «Вот так!» позвонили по телефону, который «Родина героев» указала как контактный. Они спросили, почему для рекламы использовано изображение Алексея Навального, и получили такой ответ: «Рандомный человек. Похож, наверное».

С «Родиной героев» через WhatsApp связалось и издание «Агентство». Представитель компании сообщил, что «это сгенерированная картинка». «Сейчас уточняем информацию. Такого конечно же не должно быть, но видимо что-то у маркетолога пошло не по плану», — сказал собеседник журналистов.

На момент публикации новости пост с изображением Алексея Навального уже удалили, но остальные публикации остались.